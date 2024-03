Meloni alla Camera: il Pd si è astenuto sulle armi allUcraina. Bagarre in parlamento – Video

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, protagonista di un acceso dibattito in Parlamento

Giorgia Meloni, leader del partito di estrema destra Fratelli d’Italia, ha fatto sentire la sua voce oggi in Parlamento, replicando alle comunicazioni prima del Consiglio europeo del 21 e 22 luglio. In una performance più energica rispetto al suo intervento al Senato, Meloni ha parlato del rapporto con il leader della Lega, Matteo Salvini, elogiando le recenti elezioni in Russia.

Durante il discorso, Meloni ha sottolineato l’importanza delle decisioni e dei voti in relazione al sostegno dell’Ucraina, criticando l’ambiguità nel campo largo e citando il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. La discussione si è trasformata in un acceso botta e risposta con rappresentanti dell’opposizione.

La leader di FdI ha ribadito che è la Russia, non l’Italia, a non volere la pace e ha espresso preoccupazione per la situazione a Gaza, dichiarandosi contraria a un’azione militare di terra a Rafah e preoccupata per l’isolamento di Israele. Meloni ha anche espresso preoccupazione per l’antisemitismo dilagante in Israele e si è dichiarata contraria a restituire i fondi all’Unrwa, continuando però ad agire nel campo degli aiuti umanitari.

Il dibattito in Parlamento è stato caratterizzato da forti toni e da posizioni nettamente contrastanti, evidenziando le divergenze politiche e ideologiche presenti nella scena politica italiana. La figura di Giorgia Meloni si conferma come una delle voci più incisive e controverse della politica italiana contemporanea.