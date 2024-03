Microplastiche nelle arterie: aumentato del doppio il rischio di infarto e ictus, lo studio italiano

Una ricerca rivoluzionaria pubblicata sul New England Journal of Medicine ha dimostrato per la prima volta il danno che polietilene e PVC possono causare alla salute umana. Secondo lo studio, l’esposizione alle microplastiche potrebbe rappresentare un nuovo fattore di rischio per le malattie cardiovascolari.

Uno studio italiano condotto sulle placche aterosclerotiche ha evidenziato un significativo aumento del rischio di infarto e ictus in presenza di micro e nanoplastiche. È stato riscontrato che polietilene e PVC sono presenti nelle placche aterosclerotiche di pazienti over 65 seguiti per 34 mesi.

L’inquinamento da micronanoplastiche potrebbe essere strettamente correlato alle malattie cardiovascolari, poiché le micro e nanoplastiche possono promuovere l’infiammazione e lo stress ossidativo a livello delle cellule endoteliali.

Le possibili vie di ingresso delle plastiche nell’organismo umano includono l’inalazione durante le frenate degli pneumatici e l’ingestione tramite cibo e bevande. Con una diffusione globale del polietilene e del PVC e una produzione annuale di plastica in continua crescita, è prevedibile un raddoppio della produzione entro il 2040.

L’aumento esponenziale della produzione di plastica è considerato una delle cause principali del deterioramento della salute umana. Di conseguenza, è fondamentale ridurre l’utilizzo e la produzione di polietilene e PVC per proteggere l’ambiente e la salute pubblica.