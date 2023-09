Migranti: Berlino difende la scelta sulle ong, scontro con Crosetto

Le tensioni tra Italia e Germania per i finanziamenti alle ONG si intensificano. Secondo fonti ufficiali, Berlino ha deciso di destinare finanziamenti alle organizzazioni non governative tedesche che si occupano del soccorso dei migranti in mare, anziché condividere gli stanziamenti con l’Italia. Questa decisione ha suscitato malumori nel governo italiano, in particolare nel ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha dichiarato che l’Italia soccorre la maggior parte dei profughi e si aspettava maggior aiuto e solidarietà da parte della Germania.

La situazione ha portato il ministro degli Esteri italiano, accompagnato da una delegazione di alto livello, a volare a Berlino per chiedere chiarimenti alla collega tedesca Annalena Baerbock. L’obiettivo dell’incontro era cercare di superare le tensioni e trovare una soluzione che rispettasse i doveri giuridici e morali di entrambi i Paesi.

Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto una collaborazione con l’Italia per affrontare la crisi migratoria. La proposta è stata accolta positivamente dalla leader del partito Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha sottolineato l’importanza di un approccio europeo e solidale nella gestione del problema.

Ma non solo la Germania e la Francia sono coinvolte nella situazione. Anche la tensione tra Roma e Berlino riguarda i movimenti secondari dei migranti. La Francia ha recentemente deciso di respingere i profughi alla frontiera di Ventimiglia, una scelta che è stata definita errata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea. L’Italia, d’altra parte, non mette in discussione i problemi dei movimenti secondari, ma sostiene che il dossier migranti debba essere affrontato a livello europeo, in modo solidale.

Intanto, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha proposto una strategia a lungo termine per gli investimenti in Africa e ha chiesto un intervento dell’ONU. Tajani ha sottolineato l’importanza di affrontare le cause alla radice della crisi migratoria, investendo nella crescita e nello sviluppo dei Paesi africani.

Il governo italiano ha condiviso il “Piano Mattei” a New York, un progetto di partnership paritaria per la crescita e lo sviluppo dell’Africa. L’iniziativa mira a coinvolgere tutti gli attori internazionali e a promuovere una strategia comune per affrontare la crisi migratoria in modo efficace ed equo.