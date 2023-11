Migranti in Albania: Edi Rama svela retroscena senza contropartite

Il premier albanese Edi Rama ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo all’accordo tra l’Albania e l’Italia sulla gestione dei migranti, sottolineando l’importanza di una solidarietà europea e respingendo le accuse di presunti vantaggi per l’Albania.

Rama ha affermato che l’accordo prevede l’accoglienza non solo di uomini, ma anche di minori e donne incinte. Ha voluto sottolineare che l’Albania è pronta ad accogliere i migranti perché è una nazione europea e desidera far parte dell’Unione Europea. L’accordo con l’Italia non è stato fatto per ottenere favori o vantaggi, ma è una dimostrazione di amicizia e solidarietà tra i due paesi.

Il premier albanese ha respinto anche le accuse secondo cui l’accordo sarebbe stato fatto per accelerare l’ingresso dell’Albania nell’UE. Ha sottolineato che l’Italia ha aiutato l’Albania in passato e che ora è giusto che l’Albania dia una mano quando l’Italia ha un problema.

Infine, Rama ha chiarito le polemiche sulla presunta presenza di soli uomini nel centro di accoglienza in Albania. Ha affermato che ci sono anche minori e donne incinte che verranno accolti e che ci sono stati fraintendimenti riguardo a questo punto. È importante che sia compreso correttamente che non ci sono solo uomini che vengono accolti in Albania.

