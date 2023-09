Milan-Verona, Pioli: Leao? Troppa negatività attorno a me – Calcio spagnolo

Il Milan vince 1-0 contro il Verona con una vittoria senza ricorrere a lamenti

Calcio Spagnolo – In una partita avvincente contro il Verona, il Milan ha dimostrato il suo spirito combattivo vincendo con un risultato di 1-0. Nonostante un cambiamento di modulo, la squadra non ha risentito delle modifiche, dimostrando ancora una volta la sua grande flessibilità.

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria, soprattutto dopo una settimana difficile dal punto di vista fisico e mentale. Pioli ha sottolineato l’importanza di giocare come una squadra unita, difendendosi dalle critiche rivolte al capitano Rafael Leao, sottolineando che gli errori di un giocatore sono responsabilità di tutta la squadra.

Pioli ha anche commentato l’infortunio di Rade Krunic, prevendo che sarà difficile vederlo nelle prossime partite. Tuttavia, l’allenatore ha notato l’opportunità per giocatori come Adli o Reijnders di prendere il suo posto e dimostrare le loro capacità.

Il modulo della squadra è stato cambiato per necessità dovute alle assenze dei terzini Theo Hernandez e Davide Calabria. Pioli tuttavia ha sostenuto che è l’interpretazione e i principi di gioco ad essere determinanti, non solo il sistema di gioco.

L’allenatore ha notato che la squadra non ha risentito dei cambiamenti e ha sottolineato che ciò offre la possibilità di riprovare in futuro con una difesa a tre, con Simon Kjaer come difensore ideale. Questa flessibilità tattica potrebbe portare ad un gioco ancora più solido e vario per il Milan.

La vittoria ottenuta dal Milan contro il Verona dimostra la sua forza e determinazione. Con un allenatore motivato come Stefano Pioli alla guida, la squadra è pronta ad affrontare con fiducia futuri incontri e a continuare la sua corsa verso il successo nel calcio italiano.