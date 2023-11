Morto suicida il capitano eroe della squadra di bambini intrappolata nel 2018 in una grotta in Thailandia:… – Corriere della Sera Morto suicida il capitano eroe della squadra di bambini intrappolata nel 2018 in una grotta in Thailandia:… – Calcio Spagnolo

Duangphet Phromthep, un giovane thailandese di 17 anni, si è tragicamente tolto la vita a causa delle pressioni mediatiche e delle conseguenze della sua fama. Il ragazzo era diventato famoso come capitano della squadra di calcio Wild Boars, che era rimasta intrappolata in una grotta per 17 giorni nel 2018.

Dopo il salvataggio, il governo thai ha trasformato la grotta in un’attrazione turistica e ha inviato Duangphet in un tour promozionale. Purtroppo, il ragazzo non è riuscito a sopportare la fama e la pressione mediatica che lo ha circondato. Si è suicidato nella sua scuola, nel Regno Unito, dove si era trasferito.

L’indagine condotta sulla sua morte ha escluso il coinvolgimento di terze parti o circostanze sospette. Tuttavia, la dottoressa Rebecca SaSyed, specialista in psichiatria infantile, aveva raccomandato che i ragazzi venissero tenuti lontano dai riflettori per almeno sei mesi, consiglio che non è stato seguito dalla giunta militare.

La vicenda dei ragazzi intrappolati nella grotta ha avuto un grande impatto non solo in Thailandia, ma anche a livello internazionale. È stata realizzata una serie documentaristica su Netflix e due film che raccontano l’esperienza di quei giorni di angoscia e la coraggiosa lotta per la sopravvivenza.

Duangphet Phromthep era stato un vero eroe per la sua squadra, incoraggiando i compagni più piccoli mentre aspettavano i soccorsi. La sua morte rappresenta una terribile perdita per la sua famiglia, la comunità locale e tutti coloro che lo avevano ammirato per la sua forza d’animo.

È fondamentale che episodi come questi ci ricordino l’importanza di prestare attenzione alla salute mentale dei giovani e di fornire loro il sostegno necessario quando sono esposti a situazioni di grande stress.

La notizia della morte di Duangphet Phromthep è un duro colpo per tutti coloro che speravano in un lieto fine per lui dopo l’esperienza drammatica vissuta nella grotta. La sua storia rimarrà un simbolo delle sfide che i giovani possono affrontare quando vengono improvvisamente catapultati sotto i riflettori del mondo intero.