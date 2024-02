Napoli-Barcellona 1-1: non basta Osimhen, si deciderà tutto al ritorno.

Francesco Calzona è stato nominato nuovo allenatore del Napoli in modo sorprendente, mentre il presidente Aurelio De Laurentiis ha salutato l’ex allenatore Walter Mazzarri in modo inaspettato. Il cambio di allenatore avviene alla vigilia degli ottavi di finale di Champions League, mettendo i tifosi del Napoli nell’incertezza in vista della importante partita contro il Barcellona.

La conferenza stampa prepartita si è trasformata in una presentazione del nuovo allenatore, che dovrà affrontare la sfida più importante della stagione con poco tempo per prepararsi. La squadra partenopea ha vissuto una stagione altalenante e piena di delusioni, ma ora si affiderà a Calzona per cercare di portare avanti il percorso in Champions League.

La sfida contro il Barcellona si preannuncia difficile, ma il Napoli conta sull’esperienza del nuovo allenatore per cercare di ottenere un risultato positivo. I tifosi sono divisi tra la delusione per l’addio di Mazzarri e l’ottimismo per il futuro con Calzona al timone della squadra.

Resta da vedere se il cambio di allenatore porterà la svolta tanto attesa e se il Napoli riuscirà a superare il Barcellona in una partita che si preannuncia emozionante. Attendiamo con trepidazione il debutto di Calzona sulla panchina partenopea e i risultati che questa nuova era porterà al club.