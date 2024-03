Naufragio nel Mediterraneo, 60 migranti morti dopo giorni alla deriva: 25 salvati in condizioni critiche – Il Fatto Quotidiano

Tragedia nel Mediterraneo: 60 morti su gommone alla deriva, Ocean Viking salva 25 persone in condizioni critiche

Una tragedia si è verificata al largo della zona SAR libica, dove un gommone alla deriva ha visto la morte di ben 60 persone. La nave Ocean Viking è intervenuta prontamente, riuscendo a salvare 25 sopravvissuti in condizioni critiche.

Le vittime erano partite da Zawiya, in Libia, e sono state alla deriva per ben 7 giorni. Molti presentavano ustioni da carburante e sintomi di ipotermia, dimostrando le terribili condizioni in cui versavano i migranti a bordo del gommone.

Due persone in condizioni critiche sono state evacuate con l’elicottero della Guardia Costiera, mentre tra i superstiti si contano 12 minori, di cui due sono under 13.

Ma le operazioni di soccorso della Ocean Viking non sono finite qui: la nave ha salvato altre 110 persone su un’altra imbarcazione di legno. Al momento, la Ocean Viking sta facendo rotta verso la terraferma per portare in salvo tutti i sopravvissuti.

Questa tragedia mette ancora una volta in luce l’emergenza migranti nel Mediterraneo e la necessità di trovare soluzioni concrete per evitare altre perdite di vite umane in mare. La comunità internazionale è chiamata a fare la sua parte per garantire la sicurezza e la dignità di chi cerca di attraversare il Mediterraneo in cerca di una vita migliore.