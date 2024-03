Neve in Alto Adige, 16enne morto sotto una valanga durante un fuoripista in val Passiria

Un tragico incidente si è verificato domenica 3 marzo a Plan, nella val Passiria, dove un ragazzo di soli 16 anni è morto sotto una valanga mentre praticava fuoripista. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, senza testimoni, e l’allarme è stato lanciato dai familiari preoccupati per il mancato ritorno del giovane.

Il corpo del ragazzo è stato ritrovato poco dopo le 21, purtroppo senza vita, diventando così la seconda vittima della neve in Alto Adige in pochi giorni. Attualmente, il pericolo di valanghe lungo la cresta di confine è valutato di grado 3 su 5.

Non è l’unico caso di tragedia legata alla neve in questi giorni: il 28 febbraio, una slavina ha causato la morte di un turista tedesco in val Ridanna. Inoltre, in Val D’Aosta l’allarme valanghe è molto alto a seguito dei distacchi di neve avvenuti domenica 3 e lunedì 4 marzo.

A causa di queste condizioni meteorologiche estreme, diversi comuni e migliaia di persone sono attualmente isolate a causa delle valanghe. È fondamentale prestare molta attenzione e rispettare le norme di sicurezza in montagna, specialmente in periodi di pericolo come quello attuale.