Nikki Haley, chi è la donna che ha battuto Trump in Vermont nel Super Tuesday: «Lunità non si fa parole»

Il candidato Donald Trump ha ottenuto una vittoria schiacciante nel Super Tuesday, consolidando così la sua candidatura e aprendo la strada a una possibile rivincita nelle elezioni di novembre. Tuttavia, la sorpresa è arrivata da Nikki Haley, che ha impedito a Trump di ottenere uno “strike” strappandogli inaspettatamente il Vermont liberale.

Haley ha annunciato di continuare la sua corsa alla nomination, attirando l’attenzione di elettori moderati che potrebbero mettere in pericolo le possibilità di vittoria di Trump. Rispondendo all’appello all’unità del partito repubblicano, Haley ha sostenuto che l’unità non si ottiene solo con le parole, ma con azioni concrete.

Di origine sikh e donna di successo, Haley non ha mai perso una sola elezione. Ex governatrice della Carolina del Sud e ambasciatrice alle Nazioni Unite, si autodefinisce una donna “tosta”. La sua sfida al tycoon Trump potrebbe rivelarsi una seria minaccia per il presidente in carica.

Con questa nuova svolta nella corsa alla nomination repubblicana, sia Trump che Haley si preparano a una battaglia politica senza esclusione di colpi. Resta da vedere chi prevarrà nei prossimi appuntamenti e chi sarà il candidato del partito nel confronto finale per la presidenza degli Stati Uniti.