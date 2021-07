Serie A, ecco il nuovo calendario: si parte con Roma-Fiorentina e Inter-Genoa

La Juve a Udine, il Milan a Genova con la Sampdoria, il Napoli in casa col Venezia. Prima volta del calendario «asimmetrico»

Svelata la prima giornata di serie A 2021-2022. Bologna-Salernitana, Cagliari-Spezia, Empoli-Lazio, Verona-Sassuolo, Inter-Genoa, Napoli-Venezia. Roma-Fioerntina, Sampdoria-Milan, Torino-Atalanta, Udinese-Juventus. Il torneo scatterà il 22 agosto, con la novità dei due gironi «asimmetrici». La seconda parte della stagione infatti, per la prima volta nella serie A, avrà un svolgimento completamente differente rispetto all’andata. Il campionato si chiuderà il 22 maggio. Cinque turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio. Cinque soste per le nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (squadre non europee), 27 marzo, fermi per le feste di Natale tra il 23 dicembre e il 5 gennaio.

La seconda giornata vedremo invece Atalanta-Bologna; Fiorentina-Torino; Genoa-Napoli; Hellas Verona-Inter; Juventus-Empoli; Lazio-Spezia; Milan-Cagliari; Salernitana-Roma; Sassuolo-Sampdoria; Udinese-Venezia Questa la terza giornata: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Verona, Cagliari-Genoa, Empoli-Venezia, Milan-Lazio, Napoli-Juve, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Inter, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana.

Sarà Lazio-Roma il primo derby della prossima stagione di serie A 2021-2022, in calendario nella sesta giornata di campionato (26 settembre). Il ritorno si disputerà, invece alla 30esima giornata. La seconda stracittadina sarà invece quella tra Torino e Juventus, in programma alla settima giornata (3 ottobre 2021). Il ritorno verrà giocato alla 26esima giornata.

Il derby di Milano, Milan-Inter, si disputerà nella dodicesima giornata, in programma il 7 novembre, con la gara di ritorno fissata per il 24/o turno (6 gennaio 2022). Alla nona giornata, 24 ottobre, il derby d’Italia, Inter-Juventus, con ritorno fissato per il 3 aprile 2022 alla 31/a giornata. La prima di ritorno propone invece Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Juventus-Napoli, Lazio-Empoli, Milan-Roma, Salernitana-Venezia, Sampdoria-Cagliari, Sassuolo-Genoa, Spezia-Verona.