Nuova generazione del Calcio spagnolo – CalcioSpagnolo.it

Mercedes-Benz presenta la nuova generazione della AMG GT, una vettura completamente riprogettata per un’esperienza di guida eccezionale. La AMG GT si distingue per la sua struttura leggera realizzata in alluminio composito, che offre una guida precisa e un elevato comfort.

Il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri garantisce una potenza impressionante di 585 CV, permettendo alla vettura di raggiungere performance di alto livello. Inoltre, sono disponibili anche altre versioni, come la AMG GT 55 4MATIC+ con una potenza massima di 476 CV.

Le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL assicurano un comportamento ottimale in curva, offrendo una guida sportiva e sicura. La vettura è dotata anche di un differenziale posteriore a slittamento limitato e di freni in materiale composito per una maggiore efficienza e stabilità.

Una delle novità più interessanti di questa nuova generazione della AMG GT è la possibilità di avere la trazione integrale, una prima assoluta per questa vettura. Ci sono anche sei modalità di guida AMG DYNAMIC SELECT tra cui scegliere, per personalizzare l’esperienza di guida in base alle proprie preferenze.

La tecnologia non manca nemmeno all’interno della vettura: il sistema DIGITAL LIGHT proietta segnali di guida sulla strada, migliorando la sicurezza e l’attenzione del conducente. Il design esterno presenta una griglia del radiatore specifica per AMG e cerchi in lega leggera quasi a filo con la carrozzeria, conferendo un aspetto sportivo ed elegante.

Gli interni vantano un sistema di infotainment MBUX con display e contenuti AMG, offrendo una connessione completa tra la vettura e il conducente. Inoltre, i sedili sportivi sono regolabili elettricamente, garantendo un comfort ottimale. Il volante AMG Performance è dotato di pulsanti AMG, mentre nel quadro strumenti c’è uno schermo LCD da 12,3″ e un touchscreen da 12,8″ per le funzioni multimediali.

La nuova generazione della AMG GT di Mercedes-Benz promette di offrire un’esperienza di guida emozionante e un design accattivante, rappresentando un vero e proprio sogno per gli amanti delle auto sportive.