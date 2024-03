Nutrizionista Petruzzelli: I falsi miti legati allalimentazione sono tanti, eccone alcuni

La biologa nutrizionista Silvia Petruzzelli ha presentato il suo libro “Questa non me la mangio” a Firenze, in un evento promosso dalla Fondazione Est Ovest. Durante la presentazione, l’autrice ha svelato alcuni falsi miti legati all’alimentazione in presenza di patologie particolari.

In particolare, la dottoressa ha parlato dei luoghi comuni legati all’acqua e alla soia. Ha spiegato che l’acqua dura può ridurre il rischio di calcoli renali e che la soia non è associata ad un aumento del rischio di tumore. È importante sfatare questi miti per tutelare la salute e per adottare un approccio più sostenibile.

Silvia Petruzzelli ha sottolineato l’importanza di consumare cibo vero e principalmente vegetale, invitando a tornare a un’alimentazione più naturale e meno influenzata dall’industria alimentare. La presentazione del suo libro ha suscitato grande interesse tra il pubblico presente, che ha partecipato attivamente alla discussione.

L’autrice ha concluso ribadendo l’importanza di fare scelte consapevoli quando si tratta di alimentazione e di non cadere in falsi miti che possono compromettere la salute. Il libro “Questa non me la mangio” è già disponibile in tutte le librerie ed è destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera approfondire le conoscenze sull’alimentazione corretta e sana.