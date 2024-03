Offerte di Primavera Amazon: sconti imperdibili su portatili HP, robot Dreame, Google Pixel, realme 12 Pro, iPhone 15 e altro ancora

Le Offerte di Primavera di Amazon: sconti su laptop, smartphone, robot e altro

Le attesissime Offerte di Primavera di Amazon stanno per concludersi oggi, dopo aver offerto prezzi mai visti su una vasta gamma di prodotti. Alcuni sconti rimangono ancora attivi, ma è probabile che termineranno domani, quindi è il momento ideale per approfittare delle offerte rimanenti.

Tra i prodotti in offerta si possono trovare laptop delle marche Lenovo e HP, smartphone Google Pixel e realme 12 Pro, robot aspirapolvere Dreame e ECOVACS. Inoltre, ci sono sconti su TV QLED Toshiba, Hisense, cuffie Logitech e Philips, e mini PC con processori Intel di ultima generazione.

Per alcuni prodotti come Google Pixel 8 Pro e smartphone realme 12 Pro+ 5G sono disponibili coupon speciali, così come per tablet Teclast e mini PC Beelink con processore Intel Alder Lake N95.

I prezzi sono al minimo storico su prodotti come roborock Q Revo, Motorola edge 30 Neo e MSI TUF Gaming A15. In particolare, c’è un’offerta speciale per il nuovo robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI.

Inoltre, ci sono sconti su cuffie Astro A30 e TV LG con tecnologia Quantum Dot+Nanocell. Il Meta Quest 2 VR headset è in offerta a soli 249€.

Infine, sono disponibili coupon per alcuni prodotti come il mini PC Acemagic e i NiPoGi con processore Intel Core i5. Non perdere l’occasione di acquistare i tuoi prodotti preferiti a prezzi incredibili!