Operazione Ita-Lufthansa appesa a un filo. Bruxelles frena ancora – Il Fatto Quotidiano

Fase delicata per l’operazione Lufthansa-Ita Airways: Bruxelles ancora in attesa

La fase dell’operazione tra Lufthansa e Ita Airways sta diventando sempre più delicata, con Bruxelles ancora in attesa del via libera per l’accordo. C’è il rischio concreto che l’operazione possa fallire, e il leader della Lega Matteo Salvini si mostra preoccupato per un possibile boicottaggio dell’unione tra le due compagnie aeree.

La Commissione europea ha chiesto ulteriori modifiche entro il 4 luglio, nonostante Ita Airways e Lufthansa abbiano già presentato impegni in tal senso. Tuttavia, la commissaria Ue Margarethe Vestager ha espresso dubbi sulla riuscita dell’operazione, mentre si fanno sempre più insistenti i sospetti di pressioni francesi contrarie all’accordo.

Inoltre, c’è la possibilità che Lufthansa non sia disposta a cedere ulteriormente, mettendo a rischio l’intera operazione. Le preoccupazioni aumentano anche per la gestione del governo italiano su dossier così importanti, con il vice segretario Anthony Barbagallo che critica la carenza della proposta e la gestione delle criticità da parte dell’esecutivo.

La situazione rimane incerta e in continua evoluzione, con l’intero settore dell’aviazione italiana che resta in attesa di sviluppi cruciali per il futuro delle due compagnie aeree coinvolte. La partita si gioca su più fronti, e solo il tempo potrà dire quale sarà l’esito finale di questa complicata vicenda.