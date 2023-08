Osimhen, la formula del rinnovo con il Napoli come per Cavani

Dopo sei giorni di speculazioni, Victor Osimhen è finalmente tornato ad allenarsi con il Napoli. Il calciatore nigeriano era stato messo in dubbio a causa di alcune questioni contrattuali, ma ora sembra che tutto si sia risolto. Osimhen vorrebbe un aumento di stipendio in linea con le sue quotazioni sul mercato, e il suo manager Roberto Calenda ha avuto diverse discussioni riguardo al rinnovo del contratto.

Nel frattempo, nel mercato degli acquisti, il Paris Saint-Germain ha fatto un grande colpo acquistando il centravanti portoghese Goncalo Ramos per la cifra di 80 milioni di euro. Il PSG sembra non badare a spese per rinforzare la propria squadra.

Anche il Bayern Monaco è alla ricerca di un attaccante di classe mondiale, e sembra interessato a Harry Kane del Tottenham. Tuttavia, il club bavarese sembra non voler superare la cifra dei 100 milioni di euro per il suo acquisto.

Intanto, al Real Madrid si è creato un grande fermento in attesa dell’arrivo di Kylian Mbappé. Il giovane attaccante francese è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale e il club spagnolo lo vede come il centravanti di fascia alta che stanno cercando.

Tornando a Osimhen, il Napoli vorrebbe prolungare il suo contratto fino al 2027 e discutere delle clausole contrattuali. Si fa riferimento alla situazione di Edinson Cavani, ex attaccante del Napoli, come possibile accordo da seguire. Infatti, ci si spera di raggiungere un accordo con Osimhen e di vivere una storia felice come quella di Cavani con la squadra partenopea.

L’allenatore Rudi Garcia ha espresso il suo interesse per Osimhen, definendolo un attaccante capace di cambiare le sorti di una squadra. Il talento del calciatore nigeriano è indiscutibile, e ora sembra che tutte le parti interessate stiano lavorando per trovare una soluzione che soddisfi tutti.

Questi sono i principali avvenimenti che riguardano il calcio spagnolo in quest’ultima settimana. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul nostro sito Calcio spangnolo!