Perché a Roma negli ultimi mesi sono diminuiti gli avvistamenti di cinghiali

Roma: diminuzione delle segnalazioni di cinghiali, avvistamenti distanti oltre un anno

La presenza di cinghiali a Roma sembra essere notevolmente diminuita negli ultimi tempi, con gli ultimi avvistamenti risalenti ad oltre un anno fa. In particolare, nel quadrante sud della città, zone come Tor de’ Cenci e Casal Brunori hanno visto una significativa riduzione della presenza di cinghiali, tanto da far sparire completamente i piccoli branchi che incutevano paura tra i residenti.

Anche nel quadrante nord di Roma, come nella zona della Giustiniana e Due Ponti, si è registrata una diminuzione dei casi di avvistamenti di cinghiali. Secondo gli esperti, il periodo post Covid è stato considerato quello di maggior diffusione dei cinghiali, ma le recenti misure messe in atto sembrano aver portato a risultati positivi.

Le autorità locali hanno intensificato le operazioni di cattura dei cinghiali all’interno dei parchi cittadini, registrando circa 200 catture nel corso del 2022. Per eradicare la popolazione di cinghiali, è stato utilizzato l’uso di gabbie e chiusini, anche a causa della diffusione della peste suina africana.

Proprio la peste suina africana sembra essere uno dei fattori che ha contribuito alla riduzione degli avvistamenti di cinghiali a Roma, con 43 casi rilevati nel corso del 2023. Nel 2022, invece, erano stati accertati 48 casi principalmente nella “zona infetta” all’interno del raccordo anulare.

Secondo gli esperti, attualmente circolano circa 400 cinghiali in meno rispetto all’anno scorso a Roma, un risultato molto positivo considerando il problema che la presenza dei cinghiali rappresentava per la sicurezza dei cittadini.

La presenza di rifiuti nelle strade sembra essere uno dei principali fattori attrattivi per i cinghiali. Tuttavia, il piano di contenimento con l’utilizzo delle gabbie sembra cominciare a funzionare, con una riduzione significativa dei casi di avvistamento di cinghiali nelle diverse zone della città.

In conclusione, si può affermare che la presenza dei cinghiali a Roma si sta riducendo notevolmente rispetto all’anno scorso. Le operazioni di cattura dei cinghiali all’interno dei parchi cittadini, l’utilizzo delle gabbie e chiusini, così come la diffusione della peste suina africana, sembrano essere stati fattori determinanti per questa positiva evoluzione della situazione. Oltre alla riduzione degli avvistamenti, si è registrata anche una diminuzione dei casi di spaventosi piccoli branchi che creavano preoccupazione tra i residenti romani.