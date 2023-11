Qualcosa è andato storto con Calcio spagnolo – WIRED Italia

Call of Duty: Modern Warfare III è il nuovo capitolo annuale della saga di sparatutto di Activision, il sequel diretto del titolo dello scorso anno. È interessante notare come Call of Duty sia l’unico videogioco non sportivo a uscire con cadenza annuale da vent’anni, una tradizione che ha portato grande successo alla serie. Al contrario, Assassin’s Creed ha provato a seguire lo stesso modello ma ha cambiato rotta a causa di una formula che non soddisfaceva più il pubblico.

La campagna promozionale di Modern Warfare III è stata intensa e ha coinvolto personalità famose, come il cuoco Giorgione e il capitano del Napoli Giovanni di Lorenzo. I video promozionali hanno ripreso in modo ironico il concetto di “pacco da giù”, un elemento che ha stuzzicato la curiosità dei fan.

Nonostante la campagna promozionale ben orchestrata, il gioco è stato considerato uno dei peggiori della serie Call of Duty. Sviluppare videogiochi richiede anni di lavoro, soprattutto per i titoli tripla A, e mantenere una cadenza annuale richiede uno sforzo enorme sia economico che da parte degli sviluppatori. Quest’anno, sembra che si sia raggiunto un punto di rottura per la serie Call of Duty, in quanto i giocatori si aspettavano molto di più da Modern Warfare III.

La storia di Modern Warfare III riprende da dove si era interrotta lo scorso anno ed è una sorta di reboot della trilogia originale uscita tra il 2007 e il 2011. La saga originale di Modern Warfare era amata per la trama e i personaggi memorabili, e finalmente in questo capitolo compare il temuto Makarov, il nemico principale della trilogia.

Nonostante le critiche, il gioco sta ancora vendendo bene, dimostrando l’enorme fanbase che la saga Call of Duty ha accumulato negli anni. Resta da vedere se Activision deciderà di adottare una nuova strategia per i futuri capitoli della serie o se continuerà con la cadenza annuale, nonostante le sfide che ciò implica per gli sviluppatori. Una cosa è certa, i fan si aspettano grandi sorprese e innovazioni per continuare a mantenere viva la saga di Call of Duty.