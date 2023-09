Qualificazioni Euro 2024, il girone dellItalia: cosa serve agli Azzurri per qualificarsi – Sport Mediaset Calcio spagnolo

L’Italia è determinata a vincere lo scontro diretto contro l’Ucraina per migliorare la sua complicata situazione nelle qualificazioni a Euro 2024. Il pareggio nella partita contro la Macedonia del Nord ha reso il percorso verso la qualificazione ancora più difficile. Attualmente, la squadra italiana si trova al terzo posto nel gruppo C, dietro l’Inghilterra e l’Ucraina. Solo le prime due squadre si qualificheranno direttamente per la fase finale degli Europei 2024.

In caso di parità di punti tra due o più squadre, verranno presi in considerazione gli scontri diretti, la differenza reti e altri criteri per stabilire la posizione in classifica. Se l’Italia dovesse finire al terzo posto e non riuscire a qualificarsi direttamente, avrebbe ancora la possibilità di accedere a Euro 2024 tramite i playoff. Questa potrebbe essere una svolta per la squadra italiana, considerando che hanno vinto il proprio girone nella Nations League 2022/23, il che potrebbe garantire loro un posto nei playoff in caso di mancata qualificazione diretta.

Tuttavia, c’è una certa preoccupazione considerando il passato della nazionale italiana. Infatti, in passato sono stati eliminati dai playoff per la Coppa del Mondo nonostante avessero vinto il proprio girone nella Nations League. Questa situazione ha messo in luce la necessità per la squadra di non sottovalutare la partita contro l’Ucraina e di dare il massimo per ottenere una vittoria che potrebbe cambiare il destino delle qualificazioni. Ogni punto è fondamentale e l’Italia dovrà dimostrare la propria determinazione sul campo per ottenere il risultato desiderato. La vittoria contro l’Ucraina potrebbe rappresentare la svolta di questa complicata fase di qualificazione e dare nuove speranze ai tifosi italiani.