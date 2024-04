Raid israeliano su Rafah e Gaza City, 27 morti. Blinken: Hamas decida in fretta su proposta molto generosa – Agenzia ANSA → Incursione israeliana su Rafah e Gaza City, 27 morti. Blinken: Hamas decida velocemente su proposta molto generosa – Agenzia ANSA

Una proposta generosa da Israele a Hamas per un cessate il fuoco a Gaza ha portato ad un’intensa attività diplomatica negli ultimi giorni. Il segretario di Stato USA Antony Blinken ha invitato Hamas a prendere una decisione rapida per garantire la pace nella regione, mentre gli Stati Uniti si oppongono ad un’offensiva israeliana su Rafah.

Il ministro degli Esteri UK David Cameron ha proposto una tregua di 40 giorni e il rilascio di detenuti palestinesi, mentre almeno 27 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Rafah e Gaza City. Nuove intese tra Arabia Saudita e USA per un futuro governo a Gaza sono state raggiunte, mentre l’Egitto si dimostra fiducioso sulla proposta di tregua tra Israele e Hamas.

Inoltre, vari Stati membri dell’Ue hanno annunciato che riconosceranno la Palestina entro maggio, mentre il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani si trova a Riad per incontri su Gaza e il Medio Oriente. Nel frattempo, Hamas sta ancora valutando la proposta di accordo per la tregua, in un momento cruciale per la regione.