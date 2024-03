Rc auto, incrementi superiori al 10% negli ultimi 2 anni. Il top a Napoli (560 euro), la tariffa più bassa ad… – Il Fatto Quotidiano

Il costo delle assicurazioni auto in aumento in Italia: +10,5% in due anni

Secondo i dati di FederCarrozzieri, il costo medio di una polizza Rc auto in Italia è aumentato del +10,5% negli ultimi due anni, arrivando a 389 euro a gennaio 2023. Questo incremento è leggermente inferiore all’inflazione, ma conferma una tendenza al rialzo sia in Europa che nel resto del mondo.

Gli automobilisti italiani pagano di più rispetto a Germania e Spagna per l’assicurazione Rc auto, con forti differenze territoriali nel nostro paese. Alcune province, come Napoli, Prato e Caserta, superano i 500 euro a polizza, mentre in Toscana ben 6 città si collocano nella top ten delle più costose.

Tuttavia, c’è anche una buona notizia per i conducenti italiani: Enna risulta essere la provincia più conveniente, con una tariffa annua di 287 euro. In generale, l’Italia si conferma come uno dei paesi europei dove le assicurazioni auto sono più onerose, ma ci sono differenze significative anche all’interno del nostro territorio.

Nonostante il contesto economico complesso degli ultimi due anni, l’incremento dei costi assicurativi non sembra destinato a diminuire nel breve periodo. Resta quindi essenziale confrontare le diverse offerte sul mercato e valutare attentamente le proprie esigenze per trovare la soluzione più conveniente.