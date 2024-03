Regionals in Basilicata, Pittella gela Pd e M5S: «Serve un politico, Lacerenza non lo è» – Corriere della Sera would be rewritten in Italian as: Regionali in Basilicata, Pittella critica Pd e M5S: «Serve un politico, Lacerenza non lo è» – Corriere della Sera

Il candidato del Partito Democratico in Lucania oggetto di voci di ritiro

Il candidato scelto da Schlein, Conte e Chiorazzo, l’oculista Domenico Lacerenza, è stato oggetto di voci di ritiro, suscitando tensioni all’interno del Partito Democratico lucano. Alcuni dem locali vicini a Speranza hanno manifestato il loro dissenso e chiesto un altro nome minacciando addirittura di andarsene per conto proprio.

Dopo che alcuni siti online hanno rilanciato l’indiscrezione, è giunta una smentita da fonti non meglio specificate del Pd. La segretaria del Pd lucano si è impegnata sulla candidatura di Lacerenza durante una riunione a distanza. Tuttavia, a Roma, Matteo Renzi e Fiorello hanno scherzato sulla situazione lucana, evidenziando la complessità del quadro politico in regione.

Marcello Pittella ha partecipato a una riunione a Potenza dove si è discusso della necessità di un candidato più politico. Si teme che Azione possa fare la differenza, soprattutto perché il leader di Azione lucana non sembra essere favorevole alla candidatura di Lacerenza. Alcuni dem temono che Pittella possa decidere di correre da solo o di appoggiare un altro candidato come Bardi.

Si ipotizza che Conte non sia interessato alla vittoria se il candidato non è uno dei suoi, complicando ulteriormente la situazione. In Piemonte, il Pd potrebbe scegliere tra due candidati in lizza, Daniele Valle e Chiara Gribaudo, mentre si ipotizza un ennesimo rinvio per evitare divisioni all’interno del partito. La tensione è alta e l’incertezza regna, con il futuro del Partito Democratico lucano ancora tutto da decidere.