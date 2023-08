Ribaltone Atalanta: con unofferta strepitosa, Scamacca passa allInter – Calcio spagnolo

Scamacca giocherà per l’Atalanta nella prossima stagione e non all’Inter come si pensava inizialmente. L’Atalanta ha offerto 25 milioni di parte fissa, più 5 di bonus, più una percentuale del 10% sulla possibile rivendita al West Ham. L’Inter ha fatto un rilancio fino a 25 milioni più 4 di bonus, ma la proposta dell’Atalanta era simile.

Scamacca ha scelto l’Atalanta! Il giovane attaccante giocherà per la squadra bergamasca nella prossima stagione, smentendo le voci che lo volevano all’Inter. L’Atalanta ha presentato un’offerta allettante per Scamacca, con una parte fissa di 25 milioni di euro, a cui si aggiungono 5 milioni di bonus. Inoltre, il club ha garantito al West Ham una percentuale del 10% sulla possibile rivendita del giocatore.

L’Inter, che inizialmente sembrava interessata all’attaccante, ha rilanciato con una proposta simile, offrendo 25 milioni di euro più 4 di bonus. Tuttavia, Scamacca ha cambiato idea e ha deciso di accettare l’offerta dell’Atalanta. Ora si prepara a effettuare le visite mediche per poter ufficializzare il trasferimento.

Questa scelta è stata influenzata anche dalla volontà del giocatore di giocare come titolare e di disputare la Champions League. L’Atalanta ha risposto a queste richieste, offrendo un ingaggio superiore rispetto all’Inter. In questo modo, l’Inter si vedrà costretta a cercare altre opzioni per rinforzare il reparto attaccanti.

Al momento, i nomi più probabili per la squadra nerazzurra sembrano essere Beto, con cui sono stati fatti contatti con l’Udinese, e Folarin Balogun, un giovane attaccante preferito dalla dirigenza, ma con una valutazione di 40 milioni di euro. Tuttavia, non è escluso che si aprano altre opzioni durante il mercato.

L’Atalanta ha considerato Scamacca come un vero e proprio uomo gol, capace di segnare almeno 15 gol nella prossima stagione. Inoltre, la squadra aveva la disponibilità economica per assecondare le richieste del West Ham, grazie alle cessioni di Hojlund e Boga.

Da sottolineare che la scelta di Scamacca favorisce anche la lista UEFA dell’Atalanta, in quanto è un elemento “cresciuto localmente”. Ora i tifosi dell’Atalanta aspettano con ansia l’arrivo del nuovo attaccante e non vedono l’ora di vedere Scamacca in azione nella prossima stagione.