Ridurre il consumismo sanitario – Calcio spagnolo

“L’inutilità di un terzo degli esami di diagnostica per immagini secondo il Ministro della Salute”

Il Ministro della Salute ha annunciato di recente che almeno un terzo degli esami di diagnostica per immagini eseguiti ogni anno in Italia sarebbe inutile. Secondo il ministro, ciò comporterebbe ben otto milioni di prestazioni sanitarie che potrebbero essere evitate, basandosi su evidenze scientifiche.

Le cause di questa inappropriata prescrizione possono essere attribuite a diverse ragioni, come le aspettative dei pazienti, la pressione dei produttori del settore sanitario, la medicina difensiva e la cultura dei prescrittori stessi. Inoltre, il costo dell’inappropriatezza sarebbe enorme, oscillando tra i sei e i nove miliardi di euro all’anno.

Nonostante sia stata fatta già una tentativo precedente per affrontare il problema, esso è fallito a causa delle proteste dei medici. Secondo il Ministro, l’attuale situazione si deve al fatto che la medicina è diventata un grande mercato di prestazioni e prodotti, con l’obiettivo di raggiungere la massima espansione possibile. Inoltre, la tentazione di medicalizzare le non malattie non è una novità.

Per affrontare questa problematica, è necessario che la politica intervenga per ridurre il consumismo sanitario e garantire la sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Una delle proposte avanzate è un aumento del fondo sanitario pluriennale, in modo da evitare un aumento dei ricorsi alla sanità privata.

Soprattutto, il Ministro deve assumere decisioni concrete per contrastare l’inappropriata prescrizione denunciata da lui stesso. Solo attraverso un impegno reale e misure efficaci si potrà combattere questa situazione e garantire un sistema sanitario più sostenibile per tutti i cittadini italiani.