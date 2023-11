I leader dei Paesi Brics chiedono il rilascio immediato degli ostaggi nelle aree di conflitto in Medio Oriente. Durante un summit virtuale dei Paesi Brics, composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, i leader hanno unito le loro voci per condannare fermamente il sequestro di ostaggi nelle zone di conflitto in Medio Oriente. Hanno sottolineato l’importanza di proteggere la vita e la sicurezza dei civili, esortando tutte le parti coinvolte a rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi e a garantire loro un trattamento umano e dignitoso.

I Brics chiedono una tregua umanitaria immediata e duratura per porre fine alle ostilità. I Paesi Brics hanno sostenuto fermamente la necessità di una tregua umanitaria immediata e duratura per porre fine alle ostilità che stanno causando sofferenze inaccettabili alle popolazioni locali. Hanno esortato tutte le parti in conflitto a mettere fine alla violenza e a impegnarsi in negoziati diretti al fine di raggiungere una soluzione pacifica e duratura.

I Paesi Brics si oppongono alla deportazione forzata dei palestinesi e chiedono colloqui diretti per la costituzione di una Palestina sovrana e indipendente. Durante il summit dei Paesi Brics, i leader si sono opposti fermamente alla deportazione forzata dei palestinesi e hanno espresso il loro sostegno per i colloqui diretti al fine di raggiungere un accordo sulla costituzione di uno stato palestinese sovrano e indipendente. Hanno sottolineato l’importanza di rispettare i diritti umani e di garantire la dignità e la sicurezza dei palestinesi.

Il presidente iraniano chiede che Israele venga riconosciuto come regime terroristico e il suo esercito come organizzazione terroristica. Durante il summit dei Paesi Brics, il presidente iraniano ha fatto una dichiarazione audace chiedendo che Israele venga riconosciuto come un regime terroristico e il suo esercito come un’organizzazione terroristica. Ha condannato le azioni militari israeliane come crimini contro l’umanità e ha sottolineato la necessità di responsabilità e giustizia per le vittime.

Il presidente sudafricano accusa Israele di crimini di guerra e genocidio a Gaza. Durante il summit dei Paesi Brics, il presidente sudafricano ha sollevato gravi accuse contro Israele, definendo le azioni militari a Gaza come crimini di guerra e genocidio. Ha chiesto una chiara condanna internazionale di tali azioni e ha sottolineato la necessità di un’indagine indipendente per assicurare che coloro responsabili vengano portati alla giustizia.

Il presidente russo esprime preoccupazione per la catastrofe umanitaria a Gaza e fa appello alla comunità internazionale per coordinare gli sforzi verso un cessate il fuoco e una soluzione politica al conflitto. Durante il summit dei Paesi Brics, il presidente russo ha espresso grande preoccupazione per la catastrofe umanitaria in corso a Gaza. Ha fatto appello alla comunità internazionale per coordinare gli sforzi verso un cessate il fuoco immediato e per lavorare insieme per trovare una soluzione politica al conflitto, che garantirebbe la pace e la stabilità nella regione.

Il presidente cinese promette maggiore sostegno e assistenza alla popolazione di Gaza e chiede l’istituzione di corridoi umanitari per proteggere i civili. Durante il summit dei Paesi Brics, il presidente cinese ha promesso un maggiore sostegno e assistenza alla popolazione di Gaza. Ha sottolineato l’importanza di proteggere i civili e ha chiesto l’istituzione di corridoi umanitari per garantire la fornitura di aiuti e la sicurezza delle persone colpite dal conflitto. Ha anche sottolineato l’importanza di una soluzione politica durevole per porre fine alla situazione di crisi.