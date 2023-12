Rinviato ancora il voto del Consiglio Onu sulla risoluzione per Gaza

Il voto sul disegno di risoluzione riguardante Gaza è stato rinviato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La bozza della risoluzione non include più la richiesta di “fine immediata” dei combattimenti. Inaspettatamente, l’ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite sostiene la bozza attuale.

Il bilancio delle vittime a Gaza continua a salire, con attualmente 20.057 morti e 53.320 feriti. Solo nelle ultime 48 ore, si sono registrate altre 390 vittime e 734 feriti.

Nel frattempo, funzionari israeliani sono impegnati in discussioni per proporre nuovi negoziati con Hamas. Quest’ultima condiziona un nuovo scambio di ostaggi alla fine dell’aggressione. Una possibile tregua di due settimane potrebbe essere negoziata in cambio della liberazione di decine di ostaggi.

Le tensioni continuano anche al confine tra Israele e Libano, dove sono state udite nuove sirene di allarme. La situazione in Gaza è estremamente preoccupante, poiché l’ONU avverte che oltre mezzo milione di persone rischiano di morire di fame. La difficoltà nel procurarsi cibo supera persino la situazione in Afghanistan e Yemen. Un rapporto congiunto di 23 agenzie dell’ONU e ONG indica che l’intera popolazione di Gaza si trova in una crisi alimentare, con 576.600 persone che si trovano in uno stato “catastrofico” di fame.

In merito a questa situazione senza precedenti, il capo economista del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha affermato che la situazione a Gaza è critica. Il vicesegretario delle Nazioni Unite per gli affari umanitari ha commentato che ogni giorno aumentano la fame, le malattie e la disperazione a Gaza. La comunità internazionale è chiamata a intervenire urgentemente per porre fine a questa crisi umanitaria.