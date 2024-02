Ripartono i rincari: benzina al servito sfonda 2,5 euro, un pieno +5 euro – Agenzia ANSA

Il costo della benzina supera i 2,5 euro al litro in Italia

Il prezzo della benzina ha superato il tetto psicologico dei 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con aumenti record su tutta la rete di distribuzione, non solo sulle autostrade. Secondo i dati di Assoutenti, il costo del carburante è aumentato del +5,3% per la benzina e del +6,3% per il diesel in sole 6 settimane.

L’associazione dei consumatori ha denunciato i nuovi prezzi record, con alcuni distributori che vendono la benzina a oltre 2,5 euro al litro. Inoltre, molte stazioni di servizio non comunicano tempestivamente i listini al Ministero dello Sviluppo Economico, rendendo difficile l’aggiornamento dei prezzi.

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, ha sottolineato che un pieno di benzina costa ora quasi 5 euro in più rispetto all’inizio dell’anno, con possibili conseguenze inflattive sui prezzi al dettaglio dei beni che viaggiano su gomma. Il rischio è che i rialzi dei carburanti si ripercuotano sui costi di trasporto, causando un aumento dei prezzi per i consumatori.

Inoltre, sulla rete autostradale, la benzina più cara è venduta a 2,499 euro al litro, raggiungendo nuovi picchi di prezzo che pesano sulle tasche degli automobilisti. La situazione preoccupa i consumatori e solleva dubbi sulla trasparenza del mercato dei carburanti in Italia.