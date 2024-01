Rischio istamina, ritirati lotti di filetto di tonno nei supermercati

Filetti di tonno ritirati dai supermercati per la presenza di istamina oltre i limiti consentiti

Il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato i filetti di tonno a marchio Oltremare a causa del superamento dei limiti normativi consentiti di istamina. I due lotti interessati, contrassegnati dal marchio 514, sono stati distribuiti da Effegi Service Spa nella provincia di Mantova.

Per evitare problemi di salute, si consiglia di non consumare i prodotti appartenenti ai lotti 3H05 e 3H06. In caso di acquisto di tali prodotti, è possibile restituirli al punto vendita per ottenere un sostituto o un rimborso completo.

L’istamina è una sostanza che può causare la sindrome sgombroide, nota anche come intossicazione da istamina. Questa condizione si verifica quando il pesce viene conservato a temperature inadeguate, creando un ambiente favorevole alla crescita batterica e alla produzione di istamina.

L’istamina è inodore e insapore, ma può provocare reazioni allergiche se ingerita in grandi quantità. I sintomi dell’intossicazione da istamina includono rash cutanei, problemi gastrointestinali, alterazioni emodinamiche e sintomi neurologici.

Se si sospetta di essere vittime di un’intossicazione da istamina, è importante cercare immediatamente assistenza medica e evitare il consumo di cibi sospetti. La prontezza nell’affrontare la situazione può evitare complicazioni maggiori e assicurare una veloce guarigione.

L’azione intrapresa dal Ministero della Salute è finalizzata a garantire la sicurezza dei consumatori e a prevenire possibili effetti negativi sulla salute. Si consiglia a tutti i cittadini di prestare attenzione all’acquisto e al consumo di prodotti ittici, verificando l’origine e i marchi di qualità.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla situazione, è possibile consultare il sito del Ministero della Salute o contattare il proprio medico di fiducia. La salute dei consumatori è una priorità, pertanto è fondamentale essere informati e prendere le giuste precauzioni.