Ristrutturazione della palestra di ghiaccio a Cogne – AostaSera

Una giovane giornalista pubblicista, laureata in lingue e letterature moderne e con un master di primo livello in giornalismo, ha scritto un articolo di successo sul rosa e il make up colorato. Nonostante la sua formazione accademica, ha una passione per le frivolezze che traspare nella sua scrittura. Da quando aveva 7 anni, si è appassionata alla scrittura e trascorre le sue giornate tra la stesura di articoli e la creazione di racconti. Questa è diventata la sua routine quotidiana, che le dà serenità e la spinge a non fermarsi mai. Grazie alla sua giovane età, riesce a portare un’energia fresca e nuova nella sua carriera di giornalista, attirando l’attenzione dei lettori e confermando il suo talento nella scrittura. Non solo scrive per il suo sito “Calcio spagnolo”, ma anche per diversi altri giornali e riviste, riuscendo a coprire una vasta gamma di argomenti, dal calcio alla moda, dall’attualità agli eventi culturali. La sua versatilità e la sua passione per la scrittura le consentono di mantenere un livello elevato di qualità nei suoi articoli e di essere sempre aggiornata sulle ultime tendenze. Con il suo entusiasmo e la sua dedizione, si prevede che questa giovane giornalista avrà un futuro brillante nella sua carriera.

