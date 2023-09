Rivivi la diretta Lazio-Monza 1-1: Immobile non basta, per Sarri solo un punto

agliato il tiro di testa.

La Lazio ha avuto un’occasione con un tiro di Immobile, ma è stato parato dal portiere avversario.

Il primo tempo si è concluso con un pareggio, 1-1. La Lazio ha segnato su rigore con Immobile e il Monza ha pareggiato con Gagliardini.

Nel secondo tempo, la Lazio ha continuato a lottare per segnare il gol della vittoria. Immobile ha colpito un palo dopo una palla persa dal Monza, mentre Luis Alberto ha provato un tiro rasoterra che è andato fuori di poco.

La difesa della Lazio continua a subire gol in tutte le partite di campionato. La situazione è peggiorata rispetto all’anno scorso, con 3 gol subiti in più.

I tifosi della Lazio hanno fischiato la squadra sotto la Curva Nord. Non hanno ancora visto una vittoria all’Olimpico.

Immobile ha raggiunto le 250 partecipazioni attive nei grandi tornei europei, diventando il primo italiano a farlo dal 2012/13. È l’ottavo giocatore a raggiungere questa quota insieme a Messi, Ronaldo, Lewandowski, Suárez, Benzema, Kane e Salah.

Luis Alberto è stato ammonito nel finale del match per proteste. I tifosi della Lazio hanno continuato a fischiare la squadra per la deludente prestazione.

Il match si è concluso con un pareggio, 1-1. Immobile ha segnato su rigore, poi è arrivato il gol di Gagliardini.

La Lazio ha reclamato un rigore per una palla persa dal Monza, ma dopo aver consultato il VAR, l’arbitro ha deciso di non concederlo.

La squadra di Sarri sta cercando disperatamente di segnare il gol della vittoria, ma il Monza sta mettendo pressione con rapide ripartenze.

Sarri ha effettuato gli ultimi cambi, inserendo Rovella per Cataldi e Pedro per Zaccagni, ma la situazione non è migliorata.

Il Monza ha avuto un’occasione pericolosa con un tiro di Kyriakopoulos, ma il portiere della Lazio ha effettuato una super parata. Sulla respinta, Carboni ha segnato, ma il gol è stato annullato per fuorigioco.

Il Monza ha continuato a cercare il gol della vittoria con un tiro di Colpani, ma il portiere della Lazio ha respinto il tiro.

Anche la Lazio ha avuto le sue opportunità, con una punizione di Romagnoli che ha colpito la traversa e un colpo di testa di Romagnoli che non ha trovato la porta.

Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, il punteggio è rimasto invariato fino alla fine del tempo regolamentare.

La Lazio di Sarri continua a faticare in campionato, non riuscendo a ottenere la tanto sperata vittoria. La squadra biancoceleste deve fare i conti con una difesa vulnerabile e una mancanza di pericolosità in attacco.

Sarri ha dichiarato che la priorità è ottenere un risultato pieno per eliminare l’ansia e ha sottolineato la necessità di migliorare l’efficacia offensiva della squadra.

Mentre i tifosi continuano ad essere delusi dalle prestazioni della squadra, Sarri e i giocatori sanno che devono dimostrare di essere una squadra da Champions anche in campionato.

Non resta che attendere con ansia la prossima partita della Lazio, nella speranza che la squadra riesca finalmente a ingranare e a ottenere una vittoria che possa riportare l’entusiasmo ai tifosi.