Roma-Brighton, la scommessa incredibile del tifoso: 4-0 e gol di Cristante, ecco quanto ha vinto

Una notte da sogno all’Olimpico per la Roma: il Brighton sconfitto

Nell’ultimo match disputato all’Olimpico, la Roma ha regalato ai suoi tifosi una serata indimenticabile con una vittoria contro il Brighton. Ma la vera protagonista della serata è stata Giacomo, un tifoso romano che insieme ai suoi amici del gruppo “Fedelissimi” ha festeggiato la qualificazione ai quarti di Europa League in modo epico.

Giacomo ha scommesso su un risultato pazzesco: 4-0 con un gol di Cristante. Con una quota di 150,00, ha puntato solo 10 euro ma ha vinto la cifra incredibile di 1500 euro. Quando Cristante ha segnato il gol decisivo al minuto 68′, Giacomo e i suoi amici hanno capito che la loro impresa stava per realizzarsi.

Durante gli ultimi minuti della partita, hanno pregato affinché la Roma si fermasse e mantenesse il risultato. Quando finalmente il triplice fischio ha sancito la vittoria, la festa è scoppiata in uno spettacolo di canti e cori per la Roma e per Giacomo.

È stata davvero una serata indimenticabile per tutti i presenti all’Olimpico, con la Roma che ha regalato emozioni e Giacomo che ha vissuto un momento epico grazie alla sua scommessa vincente. Sicuramente una notte da ricordare per i tifosi giallorossi e per tutti gli amanti del calcio spagnolo.