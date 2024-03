Rosalinda Cannavò incinta, arriva lannuncio social con Andrea Zenga: Baby Zengavò coming soon – Calcio spagnolo

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga annunciano la loro dolce attesa attraverso un post su Instagram, condividendo la gioia di diventare genitori per la prima volta insieme. La coppia si era conosciuta durante la partecipazione al Grande Fratello Vip e ora si prepara ad accogliere il loro piccolo/a a Settembre 2024.

Il video annuncio è stato girato alla suggestiva Biblioteca degli Alberi di Milano, aggiungendo un tocco di magia a questo momento speciale. Durante la Milano Fashion Week erano circolate voci sulla presunta gravidanza di Rosalinda, ma adesso la notizia è ufficiale e la coppia non potrebbe essere più felice.

Il passato della coppia nel reality show aveva fatto ben sperare i fan su un possibile futuro insieme e ora questo futuro si materializza con la dolce attesa del loro bambino/a. Rosalinda ha dichiarato di sentirsi già parte della famiglia di Andrea e di essere entusiasta di questa nuova avventura che stanno per intraprendere insieme.

I fan della coppia non vedono l’ora di seguire questa nuova tappa della loro storia d’amore e di condividere con loro ogni momento di felicità. Non resta che attendere con trepidazione l’arrivo del piccolo/a e augurare a Rosalinda e Andrea tanta felicità in questo percorso che li porterà a diventare genitori per la prima volta.