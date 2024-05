Russia, inizio della costruzione di strutture per stoccare testate nucleari – Il Tempo

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso ufficiale a Mosca per rassicurare il popolo sulla prontezza operativa delle forze strategiche nucleari russe. Nel frattempo, le forze russe stanno provando a sfondare il confine con l’Ucraina con gruppi di sabotaggio e intensificano i bombardamenti sulla città di Vovchansk.

Le autorità russe hanno avviato la costruzione di strutture in Bielorussia per stoccare testate nucleari, modernizzando quelle già esistenti. Nonostante la Russia non abbia dispiegato armi nucleari al di fuori del proprio territorio dal 1991, le strutture in Bielorussia potrebbero rappresentare una nuova minaccia nella regione.

Il deposito militare di Asipovicy in Bielorussia, dove si trovano anche i missili Iskander inviati dalla Russia nel 2022, potrebbero essere equipaggiati con testate atomiche. Tuttavia, non si ritiene che queste strutture diano un vantaggio militare significativo alla Russia nella regione.

In una svolta scioccante, gli agenti segreti ucraini hanno arrestato spie russe con un possibile piano per uccidere il presidente Zelensky. Il sito di costruzione delle strutture per lo stoccaggio di armi nucleari in Bielorussia si trova a circa 190 chilometri a Nord del confine con l’Ucraina, presso un deposito militare nella città di Asipovicy. Si tratta di uno sviluppo preoccupante che potrebbe aumentare le tensioni tra Russia e Ucraina.