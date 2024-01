Saldi Calcio Spagnolo: Pronti 4 italiani su 10, budget di 267 euro – Agenzia ANSA (Since Calcio spagnolo is already mentioned in the original title, there is no need to repeat it. Therefore, the translation simply includes the phrase Saldi Calcio Spagnolo at the beginning.)

Parte la stagione dei saldi in Italia venerdì 5 gennaio. Secondo un sondaggio di Ipsos per Confesercenti, il 40% degli italiani ha pianificato di fare acquisti in saldo, spendendo in media 267 euro a persona. Tuttavia, secondo il Codacons, il giro d’affari sarà inferiore rispetto ai livelli pre-Covid, stimato tra i 4 e i 4,5 miliardi di euro rispetto ai precedenti oltre 5 miliardi. Il 56% degli italiani acquisterà solo in caso di offerta convincente, segnalando una tendenza verso un acquisto meno impulsivo e più ragionato. Il cambiamento climatico ha influenzato gli acquisti delle collezioni autunno-inverno, con una diminuzione del 46% a causa delle temperature eccezionalmente miti registrate tra ottobre e dicembre. Ci sono richieste di posticipare l’inizio dei saldi poiché le imprese non hanno avuto abbastanza tempo per vendere la merce a prezzo pieno a causa delle condizioni climatiche e delle regole attuali. Il calendario degli sconti, avviati vicino a Natale, riduce il budget degli italiani per gli acquisti, già influenzati dai gastos delle festività di fine anno. Molti consumatori hanno già approfittato dei saldi del Black Friday dello scorso novembre. I saldi si svolgeranno principalmente nei negozi fisici, scelti da oltre l’80% degli italiani, ma la metà dei consumatori prevede di acquistare online.

I saldi invernali sono finalmente arrivati ​​in Italia, con l’inizio ufficiale fissato per venerdì 5 gennaio. Questo rappresenta un’opportunità perfetta per gli italiani di ottenere alcuni grandi affari su una vasta gamma di prodotti. Secondo un recente sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti, il 40% degli italiani ha già programmato di partecipare ai saldi e si prevede che ogni persona spenderà in media 267 euro durante questo periodo di vendite.

Tuttavia, non tutto è rose e fiori per il settore del commercio al dettaglio. Secondo il Codacons, il giro d’affari complessivo sarà inferiore rispetto agli anni precedenti. Si stima che oscillerà tra i 4 e i 4,5 miliardi di euro, rispetto ai più di 5 miliardi di euro registrati prima dell’arrivo della pandemia. Questo è un chiaro riflesso delle difficoltà economiche che il paese sta affrontando a causa dell’emergenza coronavirus.

Il sondaggio di Ipsos ha anche rivelato che il 56% degli italiani ha intenzione di spese solo in caso di offerte convincenti. Questa tendenza indica un cambiamento nelle abitudini di acquisto degli italiani, che ora preferiscono acquistare in modo più razionale e meno impulsivo.

Un altro fattore che ha influenzato le vendite è stato il cambiamento climatico. Le temperature insolitamente miti registrate tra ottobre e dicembre hanno portato a una diminuzione del 46% negli acquisti delle collezioni autunno-inverno. Questo ha reso ancora più difficile per i rivenditori vendere a prezzo pieno prima dell’inizio dei saldi.

A causa di queste difficoltà, ci sono state richieste di posticipare l’inizio dei saldi. Le aziende non hanno avuto abbastanza tempo per vendere le loro merci a prezzo pieno, sia a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli che delle attuali restrizioni dovute alla pandemia.

Infine, il calendario degli sconti coincide con le spese natalizie, influenzando già il budget delle famiglie italiane. Inoltre, molti consumatori hanno già approfittato dei saldi del Black Friday dello scorso novembre, riducendo ulteriormente la disponibilità di fondi per gli acquisti invernali.

Nonostante queste sfide, è previsto che la maggior parte dei saldi si svolga nei negozi fisici, scelti da oltre l’80% degli italiani. Tuttavia, la metà dei consumatori prevede di fare acquisti online, approfittando delle comodità e delle offerte disponibili su Internet.

In conclusione, mentre gli italiani si preparano per la stagione dei saldi invernali, il panorama delle vendite è più complesso del solito. Il settore spera comunque di attirare un buon numero di acquirenti che cercheranno affari vantaggiosi, anche se le condizioni econemiche globali rimangono incerte.