Sospiro di sollievo a Hollywood: accordo tra gli studios e gli attori, lo sciopero termina dopo 118 giorni

Lo sciopero degli attori di Hollywood è terminato dopo 118 giorni di blocco totale della produzione cinematografica e televisiva. SAG-AFTRA, il sindacato degli attori, ha approvato l’accordo con voto unanime, che verrà sottoposto all’approvazione del consiglio nazionale del sindacato.

L’accordo offre la protezione agli attori contro l’uso dell’intelligenza artificiale e prevede un aumento salariale del 7%. Include anche un “bonus” per le repliche in streaming e aumenti dei contributi pensionistici e sanitari. Si tratta di un contratto dal valore di oltre un miliardo di dollari, che permetterà ai membri di costruire carriere sostenibili.

È stato raggiunto un accordo importante sul punto dell’uso dell’intelligenza artificiale per creare doppioni degli attori. L’AMPTP, l’associazione dei produttori, ha ceduto sul tema dopo la lunga resistenza degli attori.

Lo sciopero è stato il più lungo nella storia di Hollywood dopo quello del 1980, durato 90 giorni.

Con la fine dello sciopero, la produzione cinematografica e televisiva potrà finalmente riprendere a pieno ritmo, riportando un senso di normalità al settore dell’intrattenimento e offrendo nuove opportunità agli attori. Ora spetta al consiglio nazionale del sindacato approvare definitivamente l’accordo, ma la votazione unanime degli attori rappresenta un segnale positivo per la sua approvazione finale.