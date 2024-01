Sparatoria in un liceo dellIowa: due morti, fra cui lassalitore, e cinque feriti

Sparatoria mortale alla Perry High School: due vittime tra cui un ragazzino di 11 anni

Perry, Iowa – La Perry High School è stata scossa da una tragica sparatoria nel primo giorno di ritorno a scuola dopo le vacanze invernali. Durante l’attacco, un ragazzino di 11 anni e l’aggressore, un 17enne identificato come Dylan Butler, hanno perso la vita.

L’assalitore, che frequentava la stessa scuola, ha colpito quattro studenti e un funzionario scolastico prima dell’inizio delle lezioni. Le autorità sono state avvisate dell’incidente alle 7.37 del mattino e il primo agente è giunto sul posto in soli sette minuti.

Le indagini hanno portato alla scoperta di un dispositivo esplosivo “rudimentale” all’interno dell’edificio scolastico. Al momento, i motivi che hanno spinto Butler a commettere tale gesto rimangono sconosciuti. La polizia sta attualmente analizzando i suoi account sui social media per cercare eventuali indizi sulla sua intenzione.

Inoltre, è emerso un presunto post su TikTok attribuito a Butler, che potrebbe aver anticipato l’attacco. Il contenuto di questo video sta ancora essendo valutato dagli investigatori per comprendere meglio il contesto dell’evento.

La situazione ha attirato l’attenzione del presidente Biden, che ha seguito da vicino gli sviluppi della sparatoria. Un funzionario dell’amministrazione ha anche contattato l’ufficio del governatore dell’Iowa per offrire supporto e solidarietà.

È stato un inizio di giornata terribile per la Perry High School e per tutta la comunità. Al momento, le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza degli studenti e scoprire cosa ha spinto Butler a compiere un simile gesto. Gli abitanti di Perry sono sconvolti dal tragico evento e ora cercano solidarietà e speranza per superare questa difficoltà.