Stop alla produzione di Smart Fortwo a marzo – Ultima ora – Agenzia ANSA

La produzione dei modelli a due posti smart EQ fortwo coupé e cabrio terminerà entro la fine di marzo 2024, come confermato dalla Mercedes-Benz AG. Questo significa che l’auto preferita dagli italiani delle grandi città non verrà più prodotta dopo questa data.

Tuttavia, c’è una luce in fondo al tunnel per i fan di Smart, poiché Smart Automobile Co., Ltd ha lanciato i primi modelli della nuova generazione di veicoli completamente elettrici per il marchio smart. Questi nuovi modelli promettono una maggiore efficienza energetica e prestazioni eccezionali rispetto ai modelli precedenti.

Nonostante la fine della produzione dei modelli smart EQ fortwo e forfour, l’assistenza e la fornitura di ricambi per i clienti continueranno ad essere garantite. Ciò significa che i proprietari di smart EQ fortwo e forfour potranno ancora contare su un servizio clienti affidabile e professionale anche dopo la fine della produzione.

In conclusione, sebbene la produzione dei modelli a due posti smart EQ fortwo coupé e cabrio stia per terminare, i fan di Smart possono guardare con ottimismo al futuro con l’introduzione dei nuovi modelli completamente elettrici. L’assistenza e la fornitura di ricambi continueranno ad essere garantite, assicurando una transizione senza intoppi per i clienti esistenti.