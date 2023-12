Superbonus 70% nel 2024, le novità e le agevolazioni – Agenzia ANSA

Il Superbonus, l’agevolazione per i lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico, potrebbe terminare nel 2024 se non verrà prorogato o salvaguardato per i lavori nei condomini. Dal primo gennaio 2024, l’agevolazione scenderà al 70%, per poi diminuire ulteriormente al 65% nel 2025. Gli aiuti saranno disponibili solo per i condomini, tuttavia il 110% sopravviverà nelle zone del cratere sismico.

Per quanto riguarda l’Ecobonus per i condomini, sarà previsto uno sgravio del 70% e si applicherà alle spese massime di 40mila euro per l’isolamento termico delle parti comuni. Nel 2024, rimarrà in vigore la detrazione al 50% per spese fino a 60mila euro per la sostituzione di serramenti, infissi, schermature solari o caldaie a biomassa. Il Sismabonus, che riguarda invece la messa in sicurezza antisismica, sarà prorogato fino al 2024.

Sarà possibile ottenere una detrazione del 50% per una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare, la quale potrà salire al 70% o all’80% se si riduce il rischio sismico di 1 o 2 classi. Rimarrà invariato nel 2024 il bonus del 36% per le spese fino a 5mila euro per la sistemazione di aree verdi e giardini. Inoltre, il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli ascensori, sarà prorogato fino al 2025.

Va infine menzionato che il bonus per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici avrà un tetto massimo di spesa di 5mila euro nel 2024, rispetto ai 8mila euro del 2023.

Queste sono le principali novità riguardanti il Superbonus e gli sgravi fiscali per la ristrutturazione degli immobili nel prossimo anno. Sono importanti opportunità per cittadini e condomini, che potranno beneficiare di agevolazioni economiche per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza delle proprie abitazioni.