Superbonus fuori controllo e deficit: tensioni tra Giorgetti e la Ragioneria dello Stato

Il ministro dell’economia Giorgetti alle prese con l’aumento imprevisto dei costi del Superbonus

Il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, si trova in una situazione complicata a causa dell’imprevisto aumento dei costi dei crediti d’imposta legati al Superbonus al 110%. Questo improvviso aumento sta mettendo a dura prova i conti dello Stato, con il deficit per il 2023 che si è già rivelato essere superiore alle previsioni a causa della grande affluenza di famiglie che stanno attivando il Superbonus a condizioni favorevoli.

Le scelte politiche della maggioranza sembrano aver contribuito all’aumento del deficit pubblico, mettendo in evidenza delle tensioni tra il ministro dell’Economia Giorgetti e la Ragioneria dello Stato riguardo alla gestione dei conti pubblici. L’esplosione dei crediti d’imposta legati al Superbonus sta mettendo il debito pubblico in una situazione precaria, rendendo difficile la stesura del nuovo Documento di economia e finanza.

Le prospettive per il controllo del Superbonus nel 2024 sono incerte, creando ulteriori preoccupazioni per la gestione del debito pubblico. La situazione si presenta quindi complicata per il ministro Giorgetti, che dovrà trovare soluzioni per fronteggiare questa criticità e garantire una gestione più sostenibile dei conti pubblici.