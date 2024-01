Sven-Goran Eriksson: «Ho lo stesso tumore di Vialli. Il mio programma per il futuro è svegliarmi al mattino e stare bene» – Open Calcio spagnolo – Sven-Goran Eriksson: «Ho lo stesso tumore di Vialli. Il mio programma per il futuro è svegliarmi al mattino e stare bene»

Sven-Goran Eriksson, 75 anni, ha sconvolto il mondo del calcio con la notizia della sua malattia terminale. L’ex allenatore ha rivelato di avere un cancro, nello stesso stadio terminale che ha colpito il compianto Gianluca Vialli, scomparso lo scorso anno a causa di un tumore al pancreas.

Nonostante la terribile notizia, Eriksson ha deciso di affrontare questo ostacolo con determinazione e coraggio. Sebbene non abbia chiesto ai medici di quantificare il tempo che gli resta da vivere, è determinato a vivere la sua vita cercando di non lasciare che la malattia influenzi ogni sua decisione.

L’ex tecnico ha rivelato di avere tre grandi successi nella sua carriera: la vittoria dello scudetto con la Lazio, la conquista di un titolo con la squadra nazionale svedese e l’esperienza come allenatore dell’Inghilterra. È grato a Tord Grip per averlo insegnato molto nel corso degli anni e ammira il lavoro di Pep Guardiola.

Eriksson ha sempre sognato di allenare il Liverpool, squadra di cui è tifoso fin da piccolo. Nonostante non abbia avuto l’opportunità di realizzare questo sogno, continua a tenere d’occhio il calcio, pronosticando che l’Inter vincerà il campionato italiano.

Nonostante la malattia, l’ex allenatore ha anche piani per il futuro. Ha intenzione di continuare a viaggiare per il mondo, seguendo il calcio e assistendo a quante più partite possibili. Affida la sua speranza alla scienza, ma è consapevole che la guarigione non è possibile.

L’annuncio della malattia di Eriksson ha scosso l’intero mondo del calcio. I tifosi e i colleghi si sono uniti in solidarietà e sostegno per l’ex allenatore svedese. La sua determinazione e la sua battaglia fino alla fine sono un esempio di coraggio e forza d’animo per tutti. Il calcio spagnolo lo abbraccia in questo difficile momento e gli augura il meglio per il suo futuro.