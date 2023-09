Taylor Swift trionfa agli Mtv VMA con 9 premi, il Best Rock va ai Maneskin – Agenzia ANSA

Taylor Swift domina gli MTV Video Music Awards 2023 con nove statuette e scrive la storia dello show. L’artista si aggiudica il maggior numero di vittorie in una sola notte e si posiziona al secondo posto per il totale delle vittorie nella storia dell’evento.

La cantante americana trionfa nella categoria Album dell’anno con “Midnights” e si aggiudica anche il premio per il Miglior Video dell’Anno con “Anti-Hero”. È stata inoltre incoronata Artista dell’Anno e si è aggiudicata il premio per la Canzone dell’Anno con “Anti-Hero”. Taylor Swift conquista anche i premi Best Pop, Miglior regia, Miglior Fotografia e Migliori effetti visivi, tutti per il suo brano “Anti-Hero”. Infine, si aggiudica anche il premio per lo Show dell’estate.

Anche i Måneskin sono stati protagonisti della serata, vincendo per il secondo anno consecutivo il premio Best Rock con il singolo “The Loneliest”. La band italiana ha portato grande orgoglio al Paese con questa straordinaria vittoria.

Altri importanti premi sono stati assegnati durante la serata. Ice Spice è stato incoronato come Miglior Nuovo Artista, mentre Karol G e Shakira hanno ricevuto il premio per la Miglior Collaborazione. Nicki Minaj si è aggiudicata il premio per il Miglior Hip-Hop, mentre SZA ha trionfato nella categoria Miglior R&B. Lana Del Rey, insieme a Jon Batiste, è stata premiata come Miglior Alternativa. Anche Anitta, Stray Kids, Rema & Selena Gomez e Blackpink hanno vinto premi nelle rispettive categorie.

Le repliche dell’evento saranno trasmesse su MTV, MTV Music e VH1 nel corso del mese di settembre. Inoltre, gli spettacoli degli MTV VMAs 2023 saranno disponibili in streaming su Paramount+ a partire dal 15 settembre, permettendo a tutti di rivivere i momenti più emozionanti della serata.