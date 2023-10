Tenta di strangolare la moglie dopo una lite: arrestato dai carabinieri per tentato omicidio – IVG.it → Titolo in italiano: Tenta di strangolare la moglie dopo una lite: arrestato dai carabinieri per tentato omicidio

Un uomo di 42 anni di origine albanese è stato arrestato per tentato omicidio a Savona. La vittima è la moglie dell’uomo, una donna di 31 anni. I carabinieri sono intervenuti in una casa nel centro della città dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza. Il personale medico ha trovato la donna in condizioni critiche a causa di una strangolazione. Il sostituto procuratore della Procura di Savona, Giovanni Battista Ferro, ha assunto la direzione delle indagini. Il marito della donna ha confessato di aver tentato di strangolarla durante una discussione per motivi futili. Ha ammesso di aver smesso solo quando si è accorto che la donna non respirava più. Il marito ha chiamato il personale medico dopo essersi reso conto della gravità del suo gesto. La donna è stata rianimata dopo circa un’ora e è stata ricoverata in ospedale in condizioni riservate. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, e dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

