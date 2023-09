Tim, il dossier Netco sul tavolo dei legali

È stato deciso di convocare un’Assemblea straordinaria per approvare la cessione della rete di Tim? Questa sarà la decisione che verrà presa durante il prossimo consiglio di amministrazione previsto per il 27 settembre. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che un’Assemblea non sia necessaria e che il via libera possa essere dato direttamente dal cda.

La data limite per la presentazione delle offerte vincolanti è il 30 settembre, ma è possibile che questa scadenza venga prorogata.

È importante sottolineare che Tim ha recentemente concluso con successo la riapertura del bond da 750 milioni di euro, emesso a giugno. Il prezzo di emissione della nuova tranche è stato stabilito al 102%, con un rendimento del 7,37%.

I proventi di questo bond saranno utilizzati per rimborsare scadenze a breve termine e per fini societari.

La data di regolamento di questo bond è prevista per il 28 settembre e i titoli saranno quotati presso il mercato Euro Mtf della Borsa di Lussemburgo.