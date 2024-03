Title in Italian: Tragico incendio a Bologna: tre bambini e la mamma morti

Tragica morte di tre bambini e la loro mamma in un incendio a Bologna

Una tragedia ha colpito la città di Bologna, dove tre bambini e la loro mamma hanno perso la vita in un incendio che ha distrutto un appartamento nella periferia della città. La madre, di origini romene e 32 anni, insieme ai suoi due gemelli di due anni e al fratello di sei anni, sono morti sul posto. La bimba più grande, di sei anni, è deceduta durante il trasporto in ospedale, insieme a uno dei gemelli.

L’incendio è stato causato da una stufetta elettrica in camera da letto, che ha sprigionato molto fumo e ha trasformato l’appartamento in una trappola mortale per la famiglia. I vigili del fuoco, il 118 e la polizia sono intervenuti prontamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare le vite delle vittime.

Il padre dei bambini è stato portato in ospedale per accertamenti dopo un malore, mentre i vicini sono rimasti sotto choc per la tragedia e ricordano la famiglia come “bellissima”. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha espresso il profondo dolore della città e si è detto in attesa di ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio.

Al momento, la polizia e i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per comprendere appieno le circostanze che hanno portato alla tragica morte di tre bambini e la loro mamma. Si attendono quindi maggiori informazioni sugli accertamenti in corso, mentre la comunità locale piange la perdita di una giovane famiglia.