Titolo: Morte di Denny Magina, lindagato per omicidio aggredito con caschi e bastoni

Un’aggressione violenta a Livorno ha scosso la città questa settimana, con Hamed Hamza, già incarcerato per spaccio di droga, accusato di essere il responsabile della morte di Denny Magina avvenuta nel 2022. Il tragico evento si è verificato all’incrocio fra via Marradi e via Nardini, dove un gruppo di una decina di persone ha attaccato Hamza con caschi e bastoni.

Il giovane Hamza, soprannominato “Il pugile”, era soggetto a obblighi di dimora e presentazione quotidiana imposti dal giudice, ma ciò non ha impedito il terribile episodio. La Procura accusa Hamza di aver colpito Magina facendolo cadere dalla finestra, dopo che quest’ultimo aveva consumato sostanze stupefacenti.

Nell'aggressione sono risultate coinvolte altre due persone, Amine Ben Nossra e Niko Casoli. Le indagini sono in corso per fare luce su tutti i dettagli di questa tragica vicenda che ha scosso la comunità di Livorno. Resta ora da capire i motivi che hanno portato a questo terribile episodio e quali conseguenze avrà per coloro coinvolti.