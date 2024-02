Tomaso Trussardi risponde a Chiara Ferragni: «Liquidare con non lo conosco neanche è riduttivo e offensivo» – Corriere Milano

Il noto imprenditore italiano Tomaso Trussardi ha recentemente dato risposta alle voci riguardanti una presunta relazione con l’influencer Chiara Ferragni attraverso il suo profilo Instagram. Questo dopo che l’entourage della Ferragni aveva smentito un legame tra i due, affermando di non conoscersi praticamente.

Trussardi ha dichiarato di conoscere Ferragni da molti anni, risalendo al periodo in cui lei era una blogger alle prime armi. L’imprenditore ha addirittura pubblicato foto di eventi passati in cui la Ferragni era presente, per dimostrare la loro stretta amicizia.

Inoltre, Trussardi ha criticato aspramente l’entourage di Ferragni per aver smentito il presunto legame in modo offensivo tramite l’agenzia Ansa. In passato, erano circolate voci su una possibile crisi tra Chiara Ferragni e il marito Fedez, ipotizzando un coinvolgimento di Trussardi. Tuttavia, l’imprenditore ha categoricamente smentito qualsiasi coinvolgimento in una nuova relazione dopo la sua separazione da Michelle Hunziker.

Trussardi ha espresso il suo disappunto per i toni utilizzati dall’entourage di Ferragni e ha deciso di rispondere pubblicamente su Instagram, dimostrando così la sua vera amicizia nei confronti dell’influencer. Resta quindi da vedere come evolverà questa vicenda e se verranno fatti altri chiarimenti da entrambe le parti.