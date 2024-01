UFFICIALE – Buchanan è un giocatore dellInter. Il club: Lavventura nerazzurra è appena cominciata – Calcio Spagnolo

Tajon Buchanan è stato annunciato come nuovo acquisto dell’Inter. Il giovane calciatore canadese prenderà il posto di Juan Cuadrado, che sarà fuori squadra per diversi mesi a causa di un infortunio. Questa è la prima volta nella storia dell’Inter che viene acquistato un giocatore canadese.

Buchanan, nato l’8 febbraio 1999 da genitori di origini giamaicane, ha sempre sognato di giocare a calcio. Sin da piccolo il suo sogno è stato alimentato dal suo primo allenatore, Chrys Chrysanthou. Tajon ha seguito il suo allenatore nel Colorado all’età di 15 anni, giocando nell’academy del Real Colorado, anche se non ha avuto la possibilità di scendere in campo per partite ufficiali.

In seguito, il talento di Buchanan è stato notato dai Syracuse Orange, e Tajon ha così giocato nella squadra universitaria. Nonostante i suoi impegni scolastici, ha ottenuto sette crediti in cinque mesi per entrare al college. Dopo questa esperienza, Tajon ha iniziato la sua carriera professionistica con i New England Revolution nella Major League Soccer, giocando 67 partite e segnando 12 gol con la squadra.

Nel giugno 2021, Buchanan ha debuttato nella nazionale canadese e ha avuto l’opportunità di partecipare alla Gold Cup 2021. A gennaio del 2022, il calciatore si è trasferito al Club Brugge in Belgio, vincendo il campionato e debuttando nella Champions League con la squadra. Inoltre, è stato convocato per il Mondiale in Qatar, segnando la prima partecipazione del Canada dalla storica edizione del 1986.

Tajon Buchanan è un giocatore versatile, in grado di ricoprire molti ruoli all’interno del campo di gioco. Con il suo trasferimento all’Inter, è diventato il primo canadese ad avere l’opportunità di giocare nella Serie A. L’avventura di Buchanan nel prestigioso club italiano è appena iniziata, e l’attesa per vedere le sue doti calcistiche è altissima.