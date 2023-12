Un nuovo studio pubblicato sul sito “Calcio spangnolo” suggerisce che un singolo fotone di altissima energia potrebbe essere la chiave per comprendere la materia oscura. Secondo i ricercatori italiani, il fotone potrebbe essersi trasformato in una particella ipotetica chiamata Alp, prevista dalla teoria delle stringhe. Questa teoria mette in discussione gli attuali modelli astrofisici sulla propagazione dei raggi gamma.

L’evento osservato, chiamato “Boat”, è il lampo di raggi gamma più luminoso mai registrato proveniente da una galassia distante oltre due miliardi di anni luce. Uno dei fotoni associati a questo evento ha un’energia di 18 TeV, la più alta mai registrata per un lampo di raggi gamma.

Secondo l’ipotesi del gruppo di ricerca, il fotone potrebbe cambiare natura mentre viaggia alla velocità della luce, oscillando tra diverse particelle come Alp o assioni. Queste particelle potrebbero costituire la materia oscura fredda e avere capacità che un fotone normale non avrebbe, come attraversare la luce di fondo extragalattica indisturbato.

Gli autori dello studio affermano che ulteriori osservazioni saranno necessarie per confermare questa ipotesi e si augurano che i nuovi osservatori astrofisici per alte energie, come il Cta e l’italiano Astri, possano fornire ulteriori informazioni nei prossimi anni. L’obiettivo è comprendere meglio la natura misteriosa della materia oscura e come questa possa influenzare l’evoluzione dell’universo.

Tuttavia, è importante notare che queste sono solo ipotesi al momento e richiedono ulteriori prove scientifiche per essere confermate. La ricerca scientifica è un processo continuo e l’importanza di studi come questo sta nel cercare di ampliare le nostre conoscenze e comprensione dell’universo che ci circonda. Non vediamo l’ora di vedere i progressi futuri in questo campo affascinante della scienza.