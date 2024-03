VIDEO – Milan-Roma ai quarti di Europa League: la reazione dei due club sui social

Sarà una sfida di pura adrenalina per i tifosi di calcio italiani, con il Milan e la Roma pronti a contendersi un posto in semifinale di Europa League. Il conto alla rovescia è già partito per questo atteso quarto di finale, che promette spettacolo sia sugli spalti che davanti alla tv.

Le due squadre sono state decretate avversarie dopo il sorteggio a Nyon e, nonostante la lunga storia di rivalità in Serie A, non si sono mai affrontate sui palcoscenici europei. Entrambi i club cercheranno di conquistare il pass per la semifinale, dove li attende una tra West Ham e Bayer Leverkusen.

Le reazioni al sorteggio non sono mancate, con Milan e Roma che hanno commentato l’incontro imminente sui loro profili ufficiali Tik Tok. I tifosi non vedono l’ora di assistere a una gara avvincente e combattuta, con entrambe le squadre determinate a raggiungere l’obiettivo della semifinale. Non resta che attendere il fischio d’inizio e godersi lo spettacolo del calcio europeo.