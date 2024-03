Vincitori Oscar 2024, tutti i premi già assegnati – Vogue Italia

Gli Oscar 2024 si sono conclusi con un successo strepitoso per il film Oppenheimer, che si è aggiudicato il premio come Miglior Film e ha visto Christopher Nolan ricevere il premio come Miglior Regista. La serata, trasmessa su Rai 1, ha visto Oppenheimer primeggiare su altri film nominati come American Fiction e Barbie.

Oltre ai premi principali, altri riconoscimenti importanti sono stati assegnati a Cillian Murphy e Robert Downey Jr. come Migliori Attori, Miglior Montaggio, Miglior Fotografia e Miglior Colonna Sonora. La zona d’interesse ha invece vinto il premio per il Miglior Sonoro, Barbie ha ricevuto il premio per la Miglior Canzone Originale e Il ragazzo e l’airone è stato premiato come Miglior Film d’Animazione.

Non sono mancati i premi Oscar alla carriera, che sono stati conferiti ad Angela Bassett, Mel Brooks e Carol Littleton per il loro contributo straordinario al mondo del cinema.

In sintesi, la 96esima edizione degli Academy Awards è stata una serata indimenticabile che ha celebrato il talento e la creatività di numerosi artisti del settore cinematografico.